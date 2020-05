Nombre de cas de COVID-19 à nouveau en hausse en Suisse

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est de nouveau en augmentation. Il a crû de 81 en un jour vendredi, soit 15 de plus que la veille. La tendance est à la hausse depuis mercredi.

La Suisse et le Liechtenstein ont jusqu'à présent enregistré un total de 30'207 cas confirmés en laboratoire, indique vendredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui se base sur les informations fournies par les laboratoires et les médecins. L’incidence se monte à 352 cas pour 100'000 habitants.

Le nombre de cas est soumis à des fluctuations hebdomadaires, avec des chiffres plus faibles le week-end, précise l'OFSP. Jeudi, le nombre de nouveaux cas annoncés était de 66, contre 51 mercredi et 28 mardi. Les jours précédents, il dépassait encore les 76. A l’heure actuelle, 1526 personnes sont décédées en lien avec un COVID-19 confirmé.

Plus de 301'675 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du COVID-19, dont 12% étaient positifs (plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne). Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.

Hommes plus touchés

L’âge des patients hospitalisés va de 0 à 102 ans, avec un âge médian de 72 ans. 60% d’entre eux sont des hommes et 40% des femmes. Le nombre de personnes hospitalisées est plus élevé chez les hommes que chez les femmes à tout âge.

Parmi les personnes décédées, 58% étaient des hommes et 42% des femmes. Sur les 1456 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d’au moins une maladie préexistante.

/ATS