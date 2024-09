« Moutier veut jouer un rôle de pont », affirme son maire

Le maire de Moutier Marcel Winistoerfer a accueilli le résultat sur le Concordat concernant sa ville avec 'fierté, bonheur et enthousiasme'. Il a salué des scores 'très clairs et un tournant historique'.

'Vous n'imaginez pas notre soulagement, nous disons notre respect à tous les acteurs ayant permis cet acte démocratique inédit', a lancé le maire devant les tenants du 'oui' réunis devant la gare prévôtoise.

Dans un communiqué, la Municipalité relève que 'Moutier peut désormais se projeter vers son futur jurassien. C'est la fin d'une étape cruciale pour la Question jurassienne'. Tous les indicateurs sont au vert pour la suite du processus, avec le transfert effectif de la cité au 1er janvier 2026, a prolongé le maire.

Valentin Zuber, politicien engagé et fils de l'ancien maire Maxime Zuber, a reconnu que 'les fronts restaient marqués'. Lui-même et M. Winistoerfer sont satisfaits du pourcentage d'approbation dans leur ville, mais admettent que les 'choses demeurent figées' (avec deux camps clairs, même si l'affaire est désormais close) et qu'il faudra probablement encore une génération pour que cela change.

Est-ce donc la fin de la Question jurassienne? 'Institutionnellement, oui. La question est finie. Même si on ne peut pas se projeter dans 30 ou 50 ans, on ne sait jamais ce qui peut arriver', a répondu le maire.

Ce dernier par ailleurs 's'imagine mal' vivre sans les habitants de la couronne de la ville, soit les petites communes alentour qui restent bernoises. 'Moutier veut jouer un rôle de pont', a-t-il dit.

/ATS