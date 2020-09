Moutier: le Grand Conseil bernois pour un vote au 1er trimestre

Le nouveau vote de Moutier (BE) sur son appartenance cantonale doit se dérouler au cours du premier trimestre 2021. Le Grand Conseil bernois a adopté mardi deux motions urgentes en faveur de cette échéance qui doit permettre un scrutin irréprochable.

Le canton de Berne ne peut toutefois pas fixer unilatéralement la date du vote. Cette tâche incombe à la Conférence tripartite, qui siège sous l'égide de la Confédération. Plusieurs membres du Grand Conseil ont relevé ce fait et annoncé leur intention de s'abstenir.

Les groupes ont toutefois très majoritairement accepté les deux motions, afin de soutenir le gouvernement dans les négociations. Les deux objets exigent que l'exécutif 'mette tout en oeuvre' pour que le vote puisse avoir lieu au cours du premier trimestre.

Les deux propositions ont été adoptées par 103 voix contre 4 et 42 abstentions et par 104 voix contre 7 et 36 abstentions.

