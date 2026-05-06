Monuments s'illuminent en bleu pour la journée d'action EM

Des monuments comme le Jet d'eau à Genève, l'hôtel Cantonal de Fribourg, et la fontaine Tinguely à Bâle seront illuminés en bleu le 12 mai. Il s'agit d'une action menée lors de la journée en faveur des personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique (EM).

Il s'agit de donner de la visibilité aux personnes atteintes d'EM, écrit la Société suisse pour l'EM et SFC dans un communiqué de presse publié mercredi. L'opération intitulée #LightUpTheNight4ME en est cette année à sa 13e édition.

Parmi les sites touristiques figurant sur la liste, on trouve notamment le Jet d'eau à Genève, l'hôtel Cantonal à Fribourg, le Kursaal de Berne, les hôpitaux de la Chaux-de-Fonds et de Pourtalès à Neuchâtel et la fontaine Tinguely à Bâle.

Selon le communiqué, l'EM est une maladie neuro-immunologique chronique peu étudiée et 'largement méconnue' par les assurances sociales. L'EM, tout comme le syndrome de fatigue chronique (SFC), est considérée comme la forme la plus sévère du Covid long, précise l'organisation.

En Suisse, environ 80'000 personnes sont touchées par l'EM. Cette maladie peut entraîner un handicap grave. Les personnes les plus gravement touchées ne supportent plus les stimuli sensoriels tels que la lumière, les bruits ou le toucher.

/ATS