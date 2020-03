Moins de vols, mais plus d'escroqueries en Suisse l'an dernier

La Suisse a connu moins de cambriolages l'année dernière et le nombre d'infractions au code pénal est resté bas. En revanche, les actes de violence ont augmenté, tout comme les escroqueries, en particulier dans le domaine de la cybercriminalité.

La police a enregistré une baisse des infractions au code pénal pour la septième fois consécutive. Le recul est toutefois modeste, de 0,2%, pour un total de 432'000 cas. Les infractions à la loi sur les stupéfiants ont quant à elles reculé de 0,7% et celles à la loi sur les étrangers de 3,6%, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La police est particulièrement préoccupée par l'augmentation des escroqueries qui se sont chiffrées à 17'606 l'an dernier. C’est la valeur la plus élevée depuis la révision de la statistique policière de la criminalité en 2009, relève l'OFS.

De 2018 à 2019 la hausse a atteint 8%, mais elle a plus que doublé en dix ans (+125%). Le phénomène est vraisemblablement lié à l’essor de la criminalité numérique, estime l'OFS qui compte sur sa prochaine statistique pour mieux expliquer cette évolution. L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur s'est inscrite à 5583 cas, une hausse de plus de 10% en un an.

Violence conjugale en hausse

Le nombre d’actes de violence a lui aussi augmenté. Leur part a atteint 3,4% soit un total de 1531 infractions. La police a enregistré 637 cas de lésions corporelles graves et 679 viols. L’ensemble des infractions de violence pour 1000 habitants est passé de 5,2‰ en 2018 à 5,3‰ en 2019.

Le nombre des infractions contre l’intégrité sexuelle ont aussi marqué une hausse, passant de 7498 à 8189. Outre les viols, elles concernent aussi le domaine de la pornographie (+56%).

Quarante-six homicides ont été perpétrés. Vingt-neuf ont eu lieu suite à des violences domestiques, au-dessus de la moyenne de 25 calculée sur dix ans. Quatorze femmes ont ainsi succombé sous les coups de leur partenaire. Neuf enfants ont été tués par un parent, alors que la moyenne des dix dernières années est de quatre.

Moins de vols

Au total, 36'419 cambriolages ont été signalés l'année passée, soit la moitié moins du nombre de ceux qui avaient été enregistrés en 2012, année record. Le nombre de vols de bicyclettes a augmenté: 33'040 vélos et 4423 bicyclettes électriques ont disparu. Cela correspond à une croissance de 1,5% sur un an.

Pour l’identification des infractions ayant une composante 'cyber', les cantons travaillent en réseau pour obtenir un aperçu actuel de l’ensemble des cas, précise la Conférence des commandants des polices cantonales. Cet outil a permis de résoudre des enquêtes même au-delà des frontières. Les données récoltées ainsi feront l'objet d'une publication en 2021.

/ATS