Misox GR : un couple et une femme âgée toujours portés disparus

La femme, retrouvée vivante dans des éboulis dans le Misox GR, a été hospitalisée à l’hôpital régional de Lugano samedi. Trois autres personnes, un couple et une femme âgée, sont toujours ensevelis dans la même région.

La coulée de boue, de pierres et de matériaux divers a détruit trois maisons à Sorte, un quartier de Lostallo dans la vallée de la Mesolcina (Grisons italophones) et enseveli quatre personnes sous les décombres, dont une a été sauvée, a indiqué le commandant de la police du canton des Grisons William Kloter lors d’une conférence de presse samedi matin à Roveredo (GR), retransmise sur la chaîne publique RSI.

L’éboulement a eu lieu vendredi soir après d’incessantes pluies et de violents orages qui ont provoqué de fortes crues. Un tronçon de l’autoroute A13 entre Lostallo et Mesocco proche d'une rivière est impraticable comme la route allant de Roveredo au col du San Bernardino.

La rivière voisine est sortie de son lit, obstruant la voie sur une distance de 100 à 200 mètres, a relevé le porte-parole de l’Office fédérale des routes (Ofrou), Marco Fioroni. Il ignore encore combien de temps la A13 va rester coupée.

'Le niveau de l’eau est encore très élevé et il est impossible de s’approcher de la zone. Nous essayerons d’assurer une liaison transitoire pour les résidents de Mesocco', a-t-il relevé.

Une halle pour abriter les personnes évacuées

Favorisés par un temps à nouveau ensoleillé, les recherches ont repris samedi matin tôt : des hélicoptères, des chiens de sauvetage et des secouristes ont été dépêchés sur les lieux. A Lostallo, une halle a été mise à disposition des personnes évacuées de leurs habitations, dont un grand nombre a été inondé par les cours d’eau en crue.

Nicola Giudicetti, le maire de Lostallo, a indiqué que quatre quartiers de son village ont été frappés par les éboulis qui, outre trois maisons, ont détruit un arrêt de bus et endommagé la station d’épuration des eaux. L’eau n’est donc actuellement pas potable à Lostallo et son quartier de Sorte de même que dans les villages voisins de Cabbiolo, Arabella et Norantola. Ces communes sont également privées d’électricité.

Voiture de police emportée

Les intempéries ont aussi mis en danger une patrouille de la police cantonale des Grisons qui, vendredi soir, a perdu son véhicule dans les flots. Les policiers ont pu être tirés d’affaire grâce à l’intervention de leurs collègues mais la voiture a été emportée par les eaux.

Dans un communiqué diffusé samedi, le gouvernement tessinois a exprimé sa solidarité à la population et aux autorités de la Mesolcina 'durement touchées' et les a assurées de son soutien.

