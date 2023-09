Mieux utiliser la science et les nouvelles technologies (Berset)

La politique, la science et le secteur privé doivent mieux collaborer pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU d'ici 2030, a estimé lundi Alain Berset à New York. Il faut 'des partenariats et un système multilatéral fort'.

Les Etats s'étaient engagés en 2015 à travailler sans relâche pour une mise en eouvre complète de ces objectifs d'ici 2030, a rappelé le président de la Confédération lors du sommet sur le développement durable qui ouvre la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. 'Alors faisons-le aussi', a-t-il lancé.

En l'espace de quelques années, le réchauffement climatique est passé d'un concept parfois un peu abstrait à une réalité écrasante, a souligné le Fribourgeois. 'Ses conséquences renforcent les inégalités, affectent l'équilibre mondial, menacent la stabilité, mettent en péril la sécurité alimentaire et la biodiversité, augmentent la pollution et conduisent à des conflits', a-t-il averti.

