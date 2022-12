Meurtre de Morges (VD): le procès démarre lundi

Le procès de l'homme accusé d'avoir tué un ressortissant portugais en septembre 2020 à Morges s'est ouvert lundi matin devant le Tribunal pénal fédéral. Prostré sur lui-même, le prévenu, barbu, a comparu menotté. Son avocate a annoncé qu'il était malade.

Âgé de 29 ans, ce double national turco-suisse avait revendiqué son acte au nom de la cause islamiste. Il répond principalement de meurtre et tentative de meurtre, d'assassinat, de lésions corporelles simples, de tentative d'incendie et d'explosion et de violation de la loi interdisant les groupes 'Al-Qaïda' et 'Etat islamique'.

Le 12 septembre 2020, le prévenu avait mortellement blessé un ressortissant portugais de 29 ans à l'aide d'un couteau de cuisine. Lors de l'attaque, il avait crié 'Allahu akbar' (Allah est le plus grand). L'homme avait déjà passé plus d'un an en préventive après avoir tenté d'incendier une station-service.

