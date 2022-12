Meurtre de Morges (VD): la parole est aux témoins et à l'expert

Le procès du ressortissant turco-suisse accusé de l'assassinat d'un Portugais en 2020 à Morges (VD) a repris mardi. Le Tribunal pénal fédéral va entendre la famille, les témoins et l'expert psychiatre. Le prévenu a été dispensé de comparaître en début d'audience.

Le rapport du psychiatre est très attendu après les déclarations confuses et contradictoires de l'accusé au cours de la première journée d'audience mardi. L'ami de la victime, qui a assisté au crime, sera également entendu ainsi que sa famille, par l'intermédiaire d'une interprète.

L'après-midi sera consacrée à l'audition des amis de l'accusé. Ce dernier aurait tenté de les convaincre d'adhérer à la cause de l'Etat islamique et leur aurait montré des représentations de violence extrême.

Âgé aujourd'hui de 29 ans, le prévenu avait revendiqué son acte au nom de la cause islamiste. Il répond principalement de meurtre et tentative de meurtre, d'assassinat, de lésions corporelles simples, de tentative d'incendie et d'explosion et de violation de la loi interdisant les groupes 'Al-Qaïda' et 'Etat islamique'.

