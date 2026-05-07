Mesures d'économie: pas loin de 3000 fonctionnaires dans la rue

Entre 2500 et 3000 personnes ont manifesté jeudi à Genève à l'appel du Cartel intersyndical ...
Mesures d'économie: pas loin de 3000 fonctionnaires dans la rue

Mesures d'économie: pas loin de 3000 fonctionnaires dans la rue

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Entre 2500 et 3000 personnes ont manifesté jeudi à Genève à l'appel du Cartel intersyndical pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement. Un catalogue de 533 millions d'économies supplémentaires présenté par des experts a exacerbé leur mécontentement.

Parti du parc des Cropettes, le cortège, emmené par le Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné, a traversé le pont du Mont-Blanc avant de rallier la Vieille-Ville. Il faisait suite à un débrayage.

'Salaires attaqués, prestations en danger', ont scandé les manifestants qui descendaient pour la cinquième fois dans la rue depuis novembre dernier. 'Notre boulot essentiel, notre salaire existentiel', pouvait-on lire sur des pancartes.

/ATS
 

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