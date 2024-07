Mesurer le pergélisol par la résistance électrique

Des scientifiques fribourgeois ont développé une nouvelle méthode de mesure du pergélisol utilisant la résistance électrique. Elle pourrait permettre de mieux prévoir les chutes de pierres et les glissements de terrain.

La méthode classique consiste à percer des trous pouvant atteindre une centaine de mètres de profondeur et d’y mesurer la température du sol. C’est toutefois compliqué et coûteux, a indiqué mardi le Fonds national suisse (FNS).

'De plus, on ne saisit ainsi que des températures ponctuelles et on ne peut rien déduire sur le volume de glace', ajoute Christian Hauck, de l’Université de Fribourg.

Avec son équipe, il a contribué à développer une méthode pour mesurer le permafrost sur des surfaces conséquentes et évaluer la quantité de glace, ce qui permet de faire des prévisions sur les évolutions à venir.

Les scientifiques font passer dans le sol un courant continu entre deux électrodes et mesurent la résistivité électrique. La méthode est présentée dans la revue Environmental Research Letters.

/ATS