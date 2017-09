Mère et fils jugés pour avoir tué le grand-père

Le procès d'une mère et de son fils accusés d'avoir tué le grand-père s'est ouvert mardi devant le Tribunal de l'Est vaudois à Vevey (VD). Le drame s'est déroulé sur fond d'héritage, de rancoeurs et de tensions familiales.

Les faits sont particulièrement sordides. Le 5 novembre 2014, à Villeneuve, la mère et son fils ont poussé leur aïeul de 83 ans dans les escaliers de sa maison. Puis ils l'ont roué de coups avec une canne et un parapluie, avant de l'étrangler avec une écharpe.

Dans le duo, la mère, 52 ans, tient le premier rôle. Cette sociologue a arrêté de travailler pour s'occuper de son père, qui la rémunère pour son engagement. Mais elle souffre d'un profond manque de reconnaissance. Pour elle, son aïeul est tyrannique.

Lors d'une dispute, le vieil homme les traite de 'voleurs et de profiteurs'. C'est la goutte d'eau qui fera déborder le vase, et qui provoquera le drame. Tous deux sont renvoyés pour assassinat.

/ATS