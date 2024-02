Maurer réaffirme qu'il y a eu « une hystérie autour du Covid »

Deux semaines après avoir tenu des propos sur le coronavirus ayant suscité une vive réaction, Ueli Maurer assume. 'Bien sûr qu'il y a eu une hystérie autour du Covid', réaffirme-t-il dimanche dans la presse.

Cette hystérie était même 'd'ampleur mondiale', assure le Zurichois dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. 'On a dit que le Covid était mortel, et à partir de cette supposition, on a tendu un filet sanitaire comme on n'en avait jamais vu auparavant, assure-t-il. Quiconque osait poser une question critique était écarté ou traité de 'conspirateur''.

Ueli Maurer avait déjà tenu des propos similaires dans la presse dominicale deux semaines plus tôt, suscitant une vive réaction. 'Concernant le Covid, je n'ai que répété ce que j'ai toujours dit, réagit-il. Que cela ait suscité pareil tollé m'a surpris'. Les critiques provenaient surtout des médias, selon l'ancien ministre des finances, qui dénonce un 'réflexe anti-Maurer'.

'Pas un antivax'

L'ancien conseiller fédéral nuance toutefois ses déclarations sur les vaccins anti-Covid qui ont particulièrement choqué. Il avait affirmé que ces vaccins renfermaient 'beaucoup d'air chaud'. 'Bien sûr, on a tout de suite affirmé que j'étais un antivax. Ce qui n'est pas vrai', dit-il.

L'utilité des vaccins n'est pas contestée, mais la Suisse est allée trop loin en disant à tout le monde de se vacciner, assure Ueli Maurer. 'Je suis convaincu que, ces prochaines années, nous nous occuperons de façon croissante des dommages causés par le vaccin', ajoute-t-il.

'L'Etat pas responsable de tout'

L'ancien conseiller fédéral revient également sur les crédits Covid dont il était en charge durant la pandémie. Il lui avait été notamment reproché d'avoir laissé tomber les PME. 'L'Etat ne peut pas être responsable de tout. Il ne peut pas non plus protéger chacun de la mort', se défend-il.

La responsabilité individuelle a, selon lui, été dissoute comme jamais auparavant, poussant la Confédération à dépenser sans compter. 'L'Etat doit protéger, mais il ne peut distribuer que l'argent qu'il prend d'abord aux gens'.

/ATS