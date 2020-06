Mathias Reynard renonce à briguer la présidence du PS

Entre le Conseil d'Etat valaisan et la présidence du PS, le coeur de Mathias Reynard balançait. Le conseiller national a désormais fait son choix: il sera candidat au Conseil d'Etat et renonce ainsi à briguer la tête du PS.

'Mon coeur et mes tripes sont ici', confie Mathias Reynard dans une interview publiée lundi dans le Nouvelliste. Et d'ajouter: 'J'ai envie de redonner à mon canton et à ses habitants ce qu'ils m'ont offert jusqu'à maintenant'.

Il précise que ce n'est pas la pression de son parti ou de la population qui l'a fait se décider mais l'impression qu'il pourrait être plus utile à son canton qu'au parti suisse. 'La sensibilité de gauche, la pluralité et l'esprit d'ouverture qui existent en Valais doivent être représentés au Conseil d'Etat et je serai plus utile pour accomplir cette tâche-là qu'en courant le pays comme président du PS', détaille-t-il.

Mathias Reynard tentera de sauver le siège socialiste au gouvernement valaisan occupé depuis 2009 années par Esther Waeber-Kalbermatten. Les élections au Conseil d'Etat sont prévues en mars.

Election reportée à octobre

Mathias Reynard avait annoncé fin janvier qu'il briguait la présidence du PS aux côtés de la conseillère nationale Priska Seiler Graf. Ce duo avait face à lui un autre duo composé des conseillers nationaux Mattea Meyer et Cédric Wermuth ainsi que le Bernois Martin Schwab, 26 ans, un électro-installateur inconnu sur la scène nationale.

La succession de Christian Levrat aurait dû être réglée en avril mais le coronavirus a forcé le PS à reporter son congrès aux 17 et 18 octobre. Les candidats ont suspendu leur campagne jusqu'au 10 août.

/ATS