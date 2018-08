Mathématiques: la médaille Fields 2018 à un professeur de l'EPFZ

Alessio Figali, professeur de mathématiques à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), a remporté mercredi la médaille Fields 2018 de mathématiques. L'Italien fait partie des quatre lauréats, selon le compte Twitter du Congrès international des mathématiciens.

M. Figali, 34 ans, a été récompensé pour ses 'contributions à la théorie du transport optimal et ses applications aux équations différentielles et à la géométrie métrique', ont annoncé les organisateurs du Congrès international des mathématiques, qui se tient à Rio jusqu'au 9 août. Les autres lauréats sont les scientifiques Caucher Birkar, Akshay Venkatesh et Peter Scholze.

La médaille Fields est attribuée par l'IMU tous les quatre ans depuis 1936 à un maximum de quatre mathématiciens âgés de moins de 40 ans.

/ATS