Martin Pfister souligne l'importance de la Swisscoy au Kosovo

Le ministre de la défense Martin Pfister a rencontré les troupes de la Swisscoy au Kosovo. La situation sécuritaire dans le pays est encore trop instable pour renoncer à l'engagement des troupes, a-t-il indiqué mardi à Keystone-ATS après sa visite.

Le Zougois a rendu visite aux troupes de la Swisscoy et s'est fait une idée générale de la situation sécuritaire. 'Je suis fasciné par l'ampleur de l'engagement, c'est une contribution importante pour la région', a relevé M. Pfister. Le mandat de la Swisscoy court jusqu'à la fin 2026. Le Conseil fédéral prépare une prolongation jusqu'en 2027, a-t-il ajouté, tout en précisant qu'en fin de compte, c'est le Parlement qui décidera.

Le contingent de la Swisscoy compte actuellement jusqu'à 215 militaires. Il y a un an, il a été augmenté de 20 personnes. Le recrutement est difficile, selon le ministre, qui assure que l'on trouve toutefois les gens et que l'on peut remplir les contingents.

A Mitrovica, au nord du Kosovo, une visite de l'équipe de liaison et d'observation (Liaison and Monitoring Team, LMT) de la Swisscoy, responsable de la région, était notamment prévue. Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) s'est rendu lundi et mardi en Bosnie-Herzégovine, en plus du Kosovo.

L'objectif de cette visite de travail de deux jours était de s'informer sur la situation en matière de sécurité et sur le rôle de la Suisse dans les engagements de promotion de la paix. L’engagement de la Suisse dans les Balkans occidentaux est une composante essentielle de la coopération internationale en Europe, a écrit le DDPS à ce sujet. Outre la visite auprès des militaires suisses, Martin Pfister a mené des entretiens bilatéraux dans les deux pays.

Stabilité aussi importante pour la Suisse

Selon le DDPS, la stabilité dans cette région est d'un grand intérêt pour la Suisse du point de vue de la politique de sécurité, de l'économie et de la politique migratoire.

Depuis 1999, la Suisse fait partie de la Kosovo Force (KFOR), dirigée par l'OTAN, avec un contingent comptant jusqu'à 215 militaires (Swisscoy). Depuis 2004, jusqu'à 20 militaires helvétiques participent aussi à la mission ALTHEA de la European Union Force (EUFOR-), dirigée par l'UE, en Bosnie et Herzégovine.

