Martin Pfister parle défense avec son homologue autrichienne

Le conseiller fédéral Martin Pfister a accueilli lundi son homologue autrichienne Klaudia Tanner ...
Martin Pfister parle défense avec son homologue autrichienne

Martin Pfister parle défense avec son homologue autrichienne

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Le conseiller fédéral Martin Pfister a accueilli lundi son homologue autrichienne Klaudia Tanner en visite officielle. Les deux ministres ont abordé l'étroite coopération en matière de politique de sécurité entre les deux pays voisins et neutres.

La ministre autrichienne Klaudia Tanner a reçu lundi les honneurs militaires à la résidence du Lohn à Kehrsatz près de Berne. En bilatéral avec le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport (DDPS), ils ont abordé leur collaboration au sein de l'initiative européenne pour un bouclier aérien.

En 2025, les armées des deux pays alpins ont participé à plus de 140 projets communs. La Suisse a aussi pris part l'an dernier à l'exercice 'Trias 25' réalisé en Autriche, a souligné Martin Pfister lors d'un point de presse à Zurich.

Les deux ministres visitaient les halles de Rheinmetall Air Defense, ex-Oerlikon Contraves et filiale du conglomérat allemand Rheinmetall. Le site zurichois fabrique des systèmes de défense sol-air et anti-drones.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une partie de la flotte des chars M113 à nouveau opérationnels

Une partie de la flotte des chars M113 à nouveau opérationnels

Suisse    Actualisé le 06.07.2026 - 18:55

Sion: Incendie à l'usine d'incinération des déchets d'Uvrier

Sion: Incendie à l'usine d'incinération des déchets d'Uvrier

Suisse    Actualisé le 06.07.2026 - 18:51

La Confédération avertit contre une nouvelle vague de chaleur

La Confédération avertit contre une nouvelle vague de chaleur

Suisse    Actualisé le 06.07.2026 - 13:32

EBS: « Je ne veux pas être conseillère fédérale jusqu'à 70 ans »

EBS: « Je ne veux pas être conseillère fédérale jusqu'à 70 ans »

Suisse    Actualisé le 06.07.2026 - 10:41

Articles les plus lus

La grenouille rousse est menacée en basse altitude

La grenouille rousse est menacée en basse altitude

Suisse    Actualisé le 05.07.2026 - 12:05

Dans la nature, les poissons rouges peuvent s'avérer destructeurs

Dans la nature, les poissons rouges peuvent s'avérer destructeurs

Suisse    Actualisé le 06.07.2026 - 10:55

Crans-Montana: une 15e inculpation confirmée

Crans-Montana: une 15e inculpation confirmée

Suisse    Actualisé le 06.07.2026 - 10:55

Nombre record d'enfants maltraités pris en charge en Suisse en 2025

Nombre record d'enfants maltraités pris en charge en Suisse en 2025

Suisse    Actualisé le 06.07.2026 - 16:14