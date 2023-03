Maros Sefcovic apporte des précisions sur le rôle de la CJUE

Le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic a rencontré jeudi les membres des commissions des affaires extérieures des Chambres fédérales. Il a notamment apporté des précisions sur le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

M. Sefcovic a été ferme et rappelé que la CJUE est 'le seul juge' pour l'application des règles européennes, a déclaré le président de la commission de politique extérieure du Conseil des Etats, Pirmin Bischof (Centre/SO), devant la presse à Berne. Il a toutefois souligné que des 'exceptions' sont possibles dans certains domaines, et non plus seulement des 'clauses de sauvegarde'.

La nuance pourrait être importante, a-t-il ajouté. Les clauses de sauvegarde sont limitées, ce qui peut laisser entendre que les exceptions ne le sont pas. En outre, des exceptions feraient partie intégrante de l'accord et ne seraient pas soumises à la CJUE, mais à un tribunal arbitral.

C'est notamment sur ce point que l'accord cadre institutionnel avait échoué en 2021, a rappelé M. Bischof.

