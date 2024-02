Markus Mäder : « Nous devons nous préparer à des guerres »

Selon le chef des Relations internationales de la Défense, Markus Mäder, la Suisse doit se préparer à des guerres, même si l'on peut espérer qu'elles ne se produiront jamais, a-t-il déclaré dans une interview au 'SonngtagsBlick'.

'Plus nous sommes préparés, plus l'effet dissuasif est important', a déclaré Markus Mäder dans une interview publiée par blick.ch dans la nuit de samedi à dimanche. Le chef de la sécurité suisse a de nouveau souligné que la Suisse devait donc renforcer sa capacité de défense et approfondir la coopération avec ses partenaires. 'Il y a des raisons de s'inquiéter en Europe', a-t-il déclaré.

La Russie est une menace réelle et la Suisse doit axer sa politique de sécurité sur la réalité. Elle doit s'occuper d'un monde 'qui existe - et non d'un monde que nous aimerions avoir', a déclaré Markus Mäder.

/ATS