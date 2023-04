Marina Carobbio en passe d'entrer au gouvernement tessinois

La socialiste Marina Carobbio fait son entrée au Conseil d'Etat tessinois. En élisant la conseillère aux Etats au gouvernement, le PS a défendu le siège de Manuele Bertoli, démissionnaire. Mme Carobbio n'est que la quatrième femme à siéger à l'exécutif tessinois.

Les quatre conseillers d'Etat tessinois sortants, Norman Gobbi (Lega), Claudio Zali (Lega), Christian Vitta (PLR) et Raffaele De Rosa (Centre) ont été réélus sans problème.

Le Tessin est le dernier canton suisse à élire son gouvernement à la proportionnelle. C'est l'alliance de la Lega et de l'UDC qui a obtenu le plus de voix dimanche (27,63%), suivie par le PLR (22,94%) et le Centre (18,3%). L'alliance du PS et des Verts a recueilli 17,04% des voix.

/ATS