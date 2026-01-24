Manifestations pro-kurdes à Sion vendredi et à Zurich samedi

Une manifestation pro-kurde non autorisée s’est tenue vendredi soir à Sion. Ce défilé a réuni ...
Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Une manifestation pro-kurde non autorisée s’est tenue vendredi soir à Sion. Ce défilé a réuni une centaine de personnes, selon la Police cantonale valaisanne. Samedi, quelque 800 personnes ont défilé à Zurich.

A Sion, 'si la manifestation n’était pas autorisée, elle s’est déroulée d'une manière pacifique. Elle n'a ni entravé la circulation, ni la sécurité des commerces', a précisé samedi la police valaisanne à Keystone-ATS. Le cortège a défilé entre la gare et l'avenue de France, l'une des principales artères du chef-lieu du Vieux-Pays.

Samedi après-midi, une nouvelle manifestation s'est déroulée à Zurich. Plus de 800 personnes se sont rassemblées dès 15h00 sur l'Helvetiaplatz, selon un décompte d'un photographe de Keystone-ATS sur place.

Les participants protestaient contre l'avancée des forces syriennes dans les zones kurdes, remettant en cause les espoirs d'autonomie des habitants. Un cessez-le-feu est actuellement en vigueur, mais les deux camps s'accusent mutuellement de violations. L'actuel président syrien Ahmad al-Chareh veut placer toutes les régions de Syrie sous l'autorité de son gouvernement.

Au nom de 'Free free Rojava' (libérez le Rojava - le Kurdistan syrien), des milliers de Kurdes ont manifesté ces derniers jours dans plusieurs villes de Suisse.

/ATS
 

