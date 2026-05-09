Manifestation souverainiste et contre-manifestation à Lucerne

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi sur la Kurplatz à Lucerne à l'appel ...
Manifestation souverainiste et contre-manifestation à Lucerne

Manifestation souverainiste et contre-manifestation à Lucerne

Photo: KEYSTONE/STRINGER

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi sur la Kurplatz à Lucerne à l'appel de Mass-Voll, l'organisation connue notamment pour son opposition aux mesures anti-Covid. Elles protestaient contre les accords institutionnels entre l'UE et la Suisse.

De nombreux drapeaux suisses ont été brandis, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

Les autorités étaient sur le qui-vive, car une contre-manifestation était organisée simultanément, de l'autre côté du lac, à l'appel d'une alliance de gauche. Cette dernière protestait contre la présence annoncée aux côtés de Mass-Voll de militants qualifiés d'extrême-droite, en provenance notamment de Bulgarie et de Hongrie.

Le PS de la ville de Lucerne avait lancé une mise en garde le mois dernier, et les Vert-e-s avaient demandé le retrait de l'autorisation de manifester pour Mass-Voll.

/ATS
 

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