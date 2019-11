Manifestation pour dénoncer le patriarcat de l'ONU

Une centaine de personnes ont manifesté lundi devant le siège de l'ONU, à Genève, à l'appel des féministes de la résistance internationaliste. Elles ont dénoncé les Nations-Unies qui défendent, selon elles, le patriarcat et ont réclamé la fin de la 'violence sexiste'.

Les manifestantes avaient étalé des banderoles sur le sol, avec leurs messages et leurs condamnations. A leurs yeux, l'ONU symbolise la violence des Etats et la violence patriarcale dans le monde entier. 'Ces structures étatiques font partie du système et du problème que nous combattons'.

/ATS