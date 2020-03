Manifestation de femmes à Zurich, malgré l'interdiction

Quelques centaines de femmes ont manifesté samedi à Zurich, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. La police municipale a toléré ce rassemblement malgré l'interdiction de tels événements due au coronavirus.

Les autorités ont laissé faire cette manifestation non autorisée grâce à l'atmosphère pacifique qui a prévalu, ont-elles indiqué sur Twitter. Elles l'avaient dans un premier temps interdite, avant de la tolérer vu son caractère pacifique. La police n'a en revanche donné aucune précision sur le nombre de participants.

En défilant à travers la vieille ville, les femmes présentes et quelques hommes ont protesté contre la violence et le sexisme dont elles sont victimes, sans parler de la dévaluation de leur travail. L'an dernier, la manifestation organisée à l'appel de l'Alliance des femmes de Zurich avait réuni plus de 1000 participants, la limite fixée par le Conseil fédéral pour l'organisation d'événements.

La participation à la manifestation de cette année a cependant été bien moindre, a constaté un journaliste de Keystone-ATS sur place. Outre l'interdiction préalable de l'événement et le coronavirus, la météo explique aussi cette affluence réduite.

Les femmes présentes malgré tout ont exigé de pouvoir bénéficier de la même considération sociale que les hommes et d'un revenu égal pour un travail égal. Des revendications qui se répètent d'année en année, ont-elles constaté avec regret.

Toutes sortes d'autres événements sont prévus ce week-end en Suisse à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, même si un certain nombre a dû être annulé à cause de l'épidémie. A Zurich, des collectifs féministes appellent à un autre rassemblement non autorisé dimanche, tandis que des manifestations sont annoncées à Lausanne ou à Berne.

