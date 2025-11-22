Malders GR: maison ensevelie en partie par un glissement de terrain

Un glissement de terrain à Maladers GR, près de Coire, a partiellement enseveli une maison samedi soir. Personne n'a été blessé, a indiqué la police municipale de Coire.

Le glissement de terrain s'est déclenché dans la pente derrière une maison et l'a touchée, a écrit la police municipale. Deux habitants ont donc dû être sauvés de leur maison par les pompiers de la ville de Coire.

Après les travaux de déblayement, les habitants pourront rentrer chez eux, a déclaré un porte-parole de la police municipale de Coire à Keystone-ATS. Aucun risque de nouveau glissement n’est attendu.

Le glissement de terrain a arraché le toit d’une annexe, a précisé le porte-parole. Sur une photo fournie par la police, on voit que le glissement a atteint deux maisons. Les habitations n’ont pas été endommagées, a-t-il ajouté.

Cause du glissement encore inconnue

La raison du glissement de terrain n'est pas encore connue, a indiqué le porte-parole. Il est probable que de l’eau se soit échappée des conduites, mais une enquête sur les canalisations devra confirmer si cela a été la cause du glissement.

L'Arosastrasse, qui traverse la commune, a également été partiellement ensevelie. La rue a été complètement fermée pendant deux heures pour permettre le déblaiement et la sécurisation, a ajouté la police municipale de Coire.

/ATS