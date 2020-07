Makuti le lion dort désormais au zoo de Servion (VD)

Makuti,105 kilos, un an et demi, est le nouveau pensionnaire du zoo de Servion. Arrivé mardi en camionnette depuis Erfurt (D), le jeune lion d'Afrique pourra être admiré dès mercredi par le public dans son enclos extérieur. Une compagne danoise le rejoindra en août.

'Après des mois d'attente, Makuti est enfin arrivé', s'est réjoui Roland Bulliard, directeur du zoo. Les démarches ont été quelque peu compliquées par le Covid-19', a-t-il expliqué mardi à Keystone-ATS.

Né le 19 avril 2019 au zoo d’Erfurt en Allemagne, ce magnifique jeune mâle commence timidement à mettre de la crinière. Il vivait avec ses parents et sa soeur, mais des frictions commençaient à se produire avec son père, a raconté M. Bulliard.

Bientôt à l'extérieur

'Le transfert s'est très bien passé. Makuti est sorti de sa caisse de transport pour découvrir les boxes intérieurs. Dès mercredi, après un temps d'adaptation, il pourra sortir dans son enclos extérieur de 1000 m2.'

'Pour le moment, c'est un ado qui va manger dans les cinq kilos de viande rouge. Il deviendra adulte vers 3 ans et sa portion passera alors à douze kilos', a expliqué M.Bulliard. 'Une jeune femelle en provenance du zoo de Copenhague va le rejoindre dans 10-15 jours'.

Depuis 1974

Le zoo avait entrepris des démarches en vue de trouver un jeune couple de lions suite au décès du Léo en 2014, à l'âge de 20 ans, puis de Cléa à 24 ans en août 2018. Il avait fallu les endormir pour cause de vieillesse, a rappelé le directeur du zoo.

La crise sanitaire a considérablement ralenti et compliqué les recherches. Ainsi, ce n’est qu’après plusieurs semaines d’échange auprès de l’Association Européenne des Zoos et divers parcs zoologiques européens que Servion a pu trouver deux jeunes lions disponibles.

Le zoo vaudois accueille des lions d’Afrique depuis son ouverture en 1974. Cette espèce s’adapte très bien au climat de Servion. Leur espérance de vie en captivité est d’environ 18 à 20 ans.

Très sociable

Dans la nature, le lion d’Afrique vit dans la savane, mais a une grande tolérance à différents types d’habitats. Contrairement aux autres félidés qui sont solitaires, le lion est sociable et vit en groupe.

La communication orale est très développée chez le roi des animaux qui dispose d’un répertoire vocal assez important, dont le fameux rugissement que l'on peut entendre jusqu’à 3 km de distance. Les lions peuvent dormir jusqu’à 20h00 par jour.

Chez les lions, il n’y a pas véritablement de saison de reproduction et seul le mâle dominant peut s’accoupler. La gestation dure environ 110 jours et la femelle met bas entre un et quatre petits dans une cache à l'écart du groupe. Les petits sont sevrés vers 6 mois, mais ils suivent la mère pendant environ 2 ans.

/ATS