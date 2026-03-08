Majorité de gauche renforcée à l'exécutif de la ville de Zurich

La majorité de gauche se renforce encore à l'exécutif de la ville de Zurich et la mairie reste ...
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La majorité de gauche se renforce encore à l'exécutif de la ville de Zurich et la mairie reste sans doute socialiste. Les bourgeois n'y comptent plus qu'un représentant sur neuf mandats. Le conseiller national vert Balthasar Glättli ravit un siège au PLR.

Après 17 ans de présidence de Corine Mauch (PS), son camarade de parti et municipal sortant Raphael Golta devrait lui succéder dans un 2e tour tacite. Dans l'élection à la mairie, il a frisé la majorité absolue, mais ses adversaires n'entrent pas en ligne de compte, car ils ont raté leur élection à l'exécutif. Aucun autre élu ne vise la mairie.

Le socialiste est aussi sorti en tête dans ce scrutin-là. Les autres sortants Daniel Leupi (Vert-e-s), Simone Brander (PS), Karin Rykart (Vert-e-s), Michael Baumer (PLR) et Andreas Hauri (PVL) sont réélus. Les conseillers nationaux Céline Widmer (PS) et Balthasar Glättli (Vert-e-s) ainsi que Tobias Langenegger (PS) entrent à l'exécutif.

Le libéral-radical Përparim Avdili termine 10e. Il n'a pas réussi à défendre le second siège de son parti.

/ATS
 

