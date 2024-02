Lourdes peines pour les braqueurs d'une bijouterie à Lucerne

Six hommes accusés du braquage d'une bijouterie lucernoise en 2019 avec un butin d'une valeur de 20 millions de francs écopent de peines allant de plus de trois ans à 14 ans de prison. Ils sont reconnus coupables de brigandage ainsi que d'extorsion et chantage.

Dans son jugement rendu jeudi, la Cour criminelle a largement suivi les exigences du Ministère public. Il est même allé plus loin à propos du principal accusé en lui infligeant 14 ans de prison au lieu des 11 ans requis. Le tribunal a également attribué à ce Serbe de 46 ans un premier braquage en 2017 dans la même bijouterie du groupe Gübelin. Il a prononcé une expulsion de 15 ans du territoire suisse.

Trois autres accusés de nationalité étrangère sont expulsés pour 12 à 15 ans. Ils écopent entre six et près de 9 ans de prison.

Parmi les deux prévenus suisses, un ancien employé de Gübelin, âgé de 61 ans, a été reconnu coupable d'avoir transmis aux braqueurs des informations importantes sur les installations de sécurité de la bijouterie. Il écope de 10 ans et deux mois de prison.

/ATS