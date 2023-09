Livraisons de drones à la Russie: nouvelles sanctions contre l'Iran

La Suisse va durcir les sanctions contre l'Iran en raison de la livraison de drones iraniens à la Russie. Le Conseil fédéral a décidé vendredi de se rallier aux décisions de l'Union européenne.

La vente, la fourniture, l'exportation et le transit de composants utilisés dans la construction et la production de drones sont désormais interdits, indique le Conseil fédéral. En outre, des sanctions financières et des restrictions de déplacement ciblées sont prévues à l'encontre de personnes et d'entités liées au soutien du programme de drones iranien.

Ces nouvelles mesures prennent effet vendredi à 18h00.

/ATS