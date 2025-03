Lisa Mazzone défend la migration qui « enrichit » la Suisse

Présidente des Vert-e-s, Lisa Mazzone a fait l'éloge de la migration qui 'enrichit la Suisse au propre comme au figuré', samedi devant les délégués du parti à Brigue (VS). Elle a particulièrement défendu les réfugiés dont les droits sont 'attaqués' par la droite.

'Il n'y a pas trop de réfugiés, mais pas assez de protection pour celles et ceux qui en ont besoin', a affirmé la Genevoise. Elle a critiqué le PLR qui, sachant que la Suisse 'ne tourne pas' sans migration, 'légitime la venue utilitaire' de certains étrangers, mais 'sacrifie les plus faibles'. A savoir les sans-papiers et demandeurs d'asiles, ceux qui sont 'exclus de la forteresse Europe' et n'ont pas de 'lobby économique pour les défendre.'

Lisa Mazzone a aussi dénoncé l'initiative 'isolationniste' de l'UDC pour une Suisse à 10 millions d'habitants. 'Le problème n'est pas la place, mais la manière dont elle est partagée', a-t-elle assuré. Et d'ajouter qu'il fallait s'attaquer 'aux vraies injustices: le partage inéquitable de l'espace, des richesses et des chances.'

/ATS