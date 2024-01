Li Qiang tente de rassurer sur l'économie chinoise à Davos

Le premier ministre chinois Li Qiang est venu à Davos (GR) pour tenter de rassurer sur la situation économique de son pays. Devant les participants du WEF, il a comparé celle-ci aux Alpes.

'L'économie chinoise progresse, elle avance et elle va continuer à dynamiser l'économie mondiale', a affirmé mardi matin M. Li. 'Il faut prendre du recul et regarder les choses de loin', comme pour les Alpes, a-t-il ajouté.

Même si la croissance ralentit à court terme, le volume économique chinois va continuer à augmenter à long terme, selon lui. Et de mentionner notamment l'activité des entreprises chinoises sur les technologies ou sur l'économie verte. Cette situation 'va permettre de faire émerger de nouveaux modèles de croissance en Chine', a-t-il dit à ceux qui anticipent une détérioration économique.

La demande intérieure va 'continuer à se développer', est-il persuadé alors que la consommation a diminué ces derniers mois dans le pays. Il affirme que la classe moyenne devrait doubler dans la prochaine décennie. Et il promet que l'ouverture du marché chinois va s'étoffer. 'Nous accueillons les investissements étrangers à bras ouverts', a-t-il encore dit.

Intelligence artificielle

Plus largement, M. Li a estimé que 'la confiance était plus forte auparavant' entre les grandes économies. Il a plaidé pour une large collaboration économique, technologique et scientifique, mettant en garde toutefois contre les menaces sécuritaires liées à l'intelligence artificielle (IA).

Il a demandé d'exclure 'toute confrontation ni division' sur cette question et souhaité un accès pour tous, en ligne avec la diplomatie scientifique suisse. Tout en réitérant des 'responsabilités différenciées' face au changement climatique, il a demandé des synergies pour faciliter l'économie verte.

Le premier ministre chinois était le premier responsable chinois de haut niveau à s'exprimer au WEF depuis le président chinois Xi Jinping. Il est largement ciblé par les ONG pour la politique sur les Ouïghours, dont plus d'un million seraient retenus dans des camps d'internement au Xinjiang. Il est aussi responsable du confinement prolongé pendant la pandémie à Shanghaï qui avait attiré des réprobations en Chine et mais aussi dans de nombreux pays.

/ATS