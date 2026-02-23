Les vaccins et antibiotiques ne sont plus sujets à pénurie grave

La situation se détend pour les vaccins et les antibiotiques en Suisse. Ces deux types de produits ...
Les vaccins et antibiotiques ne sont plus sujets à pénurie grave

Les vaccins et antibiotiques ne sont plus sujets à pénurie grave

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

La situation se détend pour les vaccins et les antibiotiques en Suisse. Ces deux types de produits ne sont plus sujets à une pénurie grave, indique l'administration fédérale lundi. L'approvisionnement en médicaments reste toutefois critique pour d'autres produits.

'Les réserves obligatoires qui avaient été mises à contribution ont été presque entièrement reconstituées, marquant la fin de la pénurie grave', indique l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) dans un communiqué.

Des réserves obligatoires avaient été débloquées depuis 2019 pour répondre à la pénurie d'antibiotiques puis de vaccins. Les ordonnances de loi édictées à cet effet seront abrogées le 1er mars.

L'approvisionnement global reste toutefois critique. Des dizaines de produits restent indisponibles, rappelle l'OFAE.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'EPFL montre l'impact des chiens sur l'air d'un foyer

L'EPFL montre l'impact des chiens sur l'air d'un foyer

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 10:15

Cassis: « nous ne pouvons pas tout faire » sur les droits humains

Cassis: « nous ne pouvons pas tout faire » sur les droits humains

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 10:13

Goppenstein (VS): les trains circulent à nouveau, mais sur une voie

Goppenstein (VS): les trains circulent à nouveau, mais sur une voie

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 09:35

Début du carnaval de Bâle avec le traditionnel « Morgenstreich »

Début du carnaval de Bâle avec le traditionnel « Morgenstreich »

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 09:47

Articles les plus lus

Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage

Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 17:19

Bouclier fiscal: Broulis dit ne pas craindre l'enquête pénale

Bouclier fiscal: Broulis dit ne pas craindre l'enquête pénale

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 17:29

Un skieur décède dans une avalanche à Verbier (VS)

Un skieur décède dans une avalanche à Verbier (VS)

Suisse    Actualisé le 22.02.2026 - 19:35

Une hausse de la TVA nécessaire pour la défense, estime Pfister

Une hausse de la TVA nécessaire pour la défense, estime Pfister

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 00:45