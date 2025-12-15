Les syndicats déçus du résultat des négociations

Les organisations professionnelles et les syndicats parlent de résultats 'décevants' après ...
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les organisations professionnelles et les syndicats parlent de résultats 'décevants' après la fin de la majorité des négociations salariales pour 2026. Les pourparlers se sont avérés très difficiles.

La plupart des négociations n'ont débouché que sur des concessions mineures, indique lundi la faîtière syndicale Travail.Suisse dans un communiqué. Le nombre d'échecs dans les négociations a d'ailleurs été nettement supérieur à celui des années précédentes.

Avec Syna et Transfair, Travail.Suisse avait réclamé cet été une augmentation des salaires nominaux de 2%. Compte tenu de l'inflation et de la hausse des primes d'assurance maladie, les salaires seraient revenus à leur niveau d'avant la pandémie.

Travail.Suisse en conclut que ses revendications 'modérées' sont 'loin' d'avoir été acceptées. Selon ses calculs, le syndicat n'a obtenu une augmentation salariale supérieure à 1% que dans 9% des négociations menées à leur terme.

