Les supporters d'Elisabeth Baume-Schneider débarquent à Berne

Plus d'une centaine de Jurassiens venus soutenir Elisabeth Baume-Schneider ont débarqué mercredi matin à la gare de Berne. Venus de tout le canton du Jura et de Moutier, ils ont gagné la Place fédérale pour suivre les résultats.

Les premiers supporters de la candidate jurassienne avaient pris le train à 06h43 aux Breuleux, fief d'Elisabeth Baume-Schneider perché à quelque 1100 mètres d'altitude. Tout au long des changements et des arrêts, ils ont été rejoints par d'autres supporters. Le train est arrivé vers 08h48 à Berne.

Brandissant des drapeaux jurassiens et proclamant 'Elisabeth, on y croit', le cortège a traversé la gare pour gagner la Place fédérale et rejoindre d'autres supporters déjà sur place pour suivre l'annonce des résultats des différents tours de scrutin. 'Mais il n'y aura ni allocution ni apéro', précise à Keystone-ATS Mathieu Houmard, membre du PS jurassien.

Pour véritablement prendre possession de la Place fédérale et pour témoigner le soutien populaire à Elisabeth Baume-Schneider, le PS jurassien a emmené entre 150 et 200 drapeaux jurassiens pour les distribuer à la foule des sympathisants. Il est prévu qu'Elisabeth Baume-Schneider vienne saluer ses supporters à l'issue de l'élection, quel que soit le résultat.

Délégation officielle

L'Etat jurassien est aussi présent en force à Berne. Une délégation officielle forte d'une quarantaine de personnes, emmenée par le Gouvernement au grand complet, a franchi les portes du Palais fédéral vers 07h00 pour prendre place dans les tribunes.

Les supporters de la Jurassienne qui n'ont pas pu se rendre dans la capitale peuvent suivre l'élection dans l'établissement privilégié du Parti socialiste à Delémont, l'Hôtel du boeuf.

