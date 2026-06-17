Les sénateurs veulent envoyer les requérants déboutés en Albanie

Les requérants d'asile déboutés en Suisse que l'Italie doit reprendre doivent pouvoir être ...
Les sénateurs veulent envoyer les requérants déboutés en Albanie

Les sénateurs veulent envoyer les requérants déboutés en Albanie

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Les requérants d'asile déboutés en Suisse que l'Italie doit reprendre doivent pouvoir être renvoyés en Albanie. Le Conseil des Etats a adopté une motion PLR qui fait référence à deux centres pour migrants sur territoire albanais mais gérés par Rome.

Le motionnaire Damian Müller (PLR/LU) avait déposé son texte alors que l'Italie bloquait depuis 2022 tous les transferts en provenance de la Suisse. La semaine passée, l'Italie a annoncé qu'elle allait reprendre les demandeurs d'asile renvoyés par la Suisse dans le cadre de l'accord de Dublin. Cette évolution est rendue possible par l'entrée en vigueur du nouveau Pacte européen sur les migrations.

Malgré ce changement, M. Müller a maintenu son texte. En échange de l'utilisation de ces centres en Albanie pour renvoyer les personnes concernées, la Suisse doit proposer à l'Italie de participer aux frais de fonctionnement de ces centres.

Le texte a été adopté par 25 voix contre 17. La gauche, quelques centristes et le Conseil fédéral étaient opposés. Le National doit encore se prononcer.

/ATS
 

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