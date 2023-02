Les secouristes suisses sont toujours en action

Cinq jours après le tremblement de terre dévastateur entre la Turquie et la Syrie, le transfert des équipes suisses de chiens de sauvetage aux équipes nouvellement arrivées d'autres pays est en cours. Il s'agit maintenant de planifier le retour.

Les équipes de sauvetage suisses sont intervenues très rapidement. Les hommes et les chiens des équipes de recherche ont donné le meilleur d'eux-mêmes et sont maintenant épuisés, a expliqué samedi à Keystone-ATS la porte-parole de Redog Linda Hornisberger. Outre le transfert aux équipes fraîchement arrivées, l'évaluation des besoins est en cours. Il serait raisonnable de faire appel à de nouveaux secouristes et à de nouveaux chiens.

Les secouristes n'ont pas abandonné l'espoir de retrouver des personnes vivantes, mais 'le temps passe', ajoute Linda Hornisberger. Il appartient au gouvernement turc d'annoncer la fin de la phase de recherches. D'autres besoins passent ensuite au premier plan, par exemple une aide médicale supplémentaire ou l'évaluation de l'état des bâtiments. C'est une phase qui attire moins l'attention.

