Les restes d'un randonneur disparu en 2004 découverts au Tessin

Le corps d'un randonneur disparu il y a presque 20 ans a été découvert récemment au Tessin. Il a pu être identifié grâce à son ADN. Les causes de son décès restent toutefois inconnues, ont annoncé la police et le ministère public tessinois mercredi.

L'homme avait été porté disparu le 11 décembre 2004 à Tenero. Il s'agit d'un citoyen suisse résidant dans la région de Locarno, alors âgé de 42 ans.

Les premiers restes ont été découverts le 14 avril dernier, également par un randonneur, dans la zone des Bolle di Magadino. Cet endroit est habituellement recouvert par les eaux du lac Majeur. Mais au printemps, elles s'étaient retirées en raison de la sécheresse.

Des agents de la police et des experts médico-légaux ont alors trouvé d'autres ossements ainsi que des restes de vêtements et d'objets appartenant à la personne disparue. Ce matériel a été soigneusement examiné, notamment au moyen d'analyses approfondies et complexes de diagnostic moléculaire de l'ADN, qui ont finalement permis d'identifier l'homme.

