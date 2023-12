Les rennes couplent sommeil et digestion

Les rennes ont moins besoin de dormir après avoir ruminé. Selon une étude, leurs ondes cérébrales pendant qu'ils ruminent sont similaires à celles du sommeil profond. Cela permet à ces animaux de manger pratiquement 24 heures sur 24 en été.

'Des conditions extrêmes règnent dans l'habitat des rennes. Durant l'hiver arctique, il gèle et les rennes ont des difficultés à trouver de la nourriture', a expliqué Melanie Furrer, de l'Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich à l'agence de presse Keystone-ATS. Pour s'y préparer, les animaux passent presque toute la journée à manger en été.

Mme Furrer et ses collègues ont voulu savoir ce que cela signifiait pour le sommeil des rennes, un sujet jusqu'ici peu exploré. 'Personne avant nous n'avait jamais mesuré le sommeil des rennes avec l'électroencéphalographie (EEG)', souligne la scientifique.

Des électrodes sur la tête des rennes

Pour l'étude publiée vendredi dans la revue Current Biology, Melanie Furrer s'est rendue en Norvège avec des électrodes et de petits appareils EEG habituellement utilisés pour mesurer le sommeil des humains. Ils ont appliqué ces électrodes sur la tête des rennes de l'Arctic University of Norway à Tromsø afin de mesurer leurs ondes cérébrales.

'Nous ne savions pas si cela allait fonctionner', précise Mme Furrer. Mais c'était le cas: 'Lorsque j'ai regardé le premier enregistrement, j'ai d'abord pensé que j'avais devant moi l'enregistrement d'un humain', dit-elle.

Sommeil et digestion

Les scientifiques ont effectué ces mesures du sommeil à différentes périodes de l'année et ont découvert que les rennes dormaient à peu près autant en hiver qu'en été et en automne. 'C'était inattendu', selon Mme Furrer: 'Nous pensions qu'ils dormaient plus en hiver, lorsqu'ils sont moins actifs et économisent leur énergie'

Les mesures des ondes cérébrales pendant la rumination ont expliqué comment les rennes parvenaient à dormir suffisamment malgré une activité accrue en été: celles-ci donnaient l'impression que les animaux étaient en sommeil profond. 'Les rennes gagnent donc du temps en couvrant simultanément leurs besoins de sommeil et de digestion', conclut Melanie Furrer.

