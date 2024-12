La santé et les primes maladie préoccupent toujours autant les Suisses. Il s'agit de leur première préoccupation, selon le baromètre 2024 Credit suisse, repris par UBS. Viennent ensuite l'environnement et la prévoyance vieillesse.

La politique de santé inquiète 48% des Suisses en 2024, contre 40% l'année dernière, montre le baromètre publié jeudi. La hausse des primes explique en partie cette augmentation, peut-on lire dans les conclusions de l'étude.

Pas moins de 32% des 2250 personnes sondées sont préoccupées par le climat, mais ce thème est en recul par rapport aux dernières années, précise les auteurs de l'étude dans un communiqué. La prévoyance vieillesse préoccupe elle 29% des sondés.

Le prix des loyers inquiète

La hausse des loyers inquiète de plus en plus les Suisses, les frais de logement étant le thème qui a le plus progressé cette année, avec un taux de 25%. A l'inverse, le chômage, préoccupation numéro 1 dans les années 2010, inquiète de moins en moins (5%).

L'immigration regagne également du terrain dans les soucis des Suisses. Le thème des réfugiés et ceux liés à l'Europe préoccupent particulièrement.

Suisse 'trop défensive'

Les évolutions géopolitiques sont aussi source d'inquiétude, 51% des sondés se disant préoccupés par la situation internationale. La majorité d'entre eux estiment malgré tout que le pays est capable de s'adapter. La Suisse, trop défensive, devrait adopter un comportement plus offensif vis-à-vis de l'étranger, selon 76% des sondés.

De manière générale, les Suisses sont en outre plutôt satisfaits de leur situation personnelle. Près de la moitié d'entre eux donne une note de 8 sur 10 pour ce qui est de leur satisfaction générale dans l'existence. La situation économique personnelle reste stable par rapport aux autres années, 51% des sondés la jugeant bonne.

/ATS