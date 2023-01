Les premières recrues de l'année entrent en service

La première école de recrues pour l'année 2023 a débuté. Pendant 18 semaines, l'armée va former quelque 12'000 recrues, dont 3% de femmes.

Précisément, 11'788 hommes et 251 femmes entrent aujourd'hui en service en tant que recrues, annonce lundi le Groupement de la défense dans un communiqué. Elles seront formées par des cadres (2335 hommes et 186 femmes) durant les dix-huit prochaines semaines. Le nombre de femmes est stable par rapport à l'an dernier, après avoir progressé pendant trois ans.

Quiconque effectue son service pratique au sein de l'armée a droit à des indemnités de formation, rappelle le communiqué. Selon le grade et la durée de l'instruction, le montant varie entre 2800 et 11'300 francs. Les cadres de tous les échelons peuvent utiliser ce montant pour leurs formations et leurs perfectionnements civils.

L'armée suisse a aussi conclu ces dernières années de nombreux accords de coopération avec des hautes écoles. Le nombre de crédits ECTS que les étudiants et étudiantes qui exercent une fonction de cadre peuvent faire reconnaître dépend du degré de recoupement entre les études et la formation des cadres.

Pendant leur instruction, les militaires acquièrent des capacités et des compétences variées (technique de travail, comportement social, discipline etc). Ils reçoivent ensuite une attestation de formation et de compétences. Dans plusieurs branches, certaines formations militaires sont même prises en compte comme stages professionnels, détaille le Groupement de la défense.

