Les premières neiges provoquent des perturbations en Suisse

Les premières chutes de neige de l'automne ont provoqué des perturbations sur les routes en Suisse. Elles ont notamment causé des problèmes sur l'autoroute A2 entre Amsteg (UR) et le tunnel du Gothard.

Selon le TCS, les routes sont recouvertes de neige dans les deux sens sur le tronçon entre le tunnel du Gothard et Biasca (TI). Les conditions de conduite sont difficiles et il est recommandé de s'équiper de chaînes.

Selon SRF Meteo, les chutes de neige devraient se poursuivre. Des quantités importantes d'or blanc sont encore attendues, en particulier dans le nord-ouest de la Suisse, à l'est et au centre du Plateau, dans les Préalpes orientales, ainsi que dans les Alpes occidentales et certaines parties du Valais.

Des vents tempétueux sont également attendus dans le Jura, sur l'ouest du Plateau et dans les montagnes valaisannes. Au-dessus de 1400 mètres, des rafales atteignant 150 km/h sont possibles.

/ATS