Les pompiers haut-valaisans reçoivent du soutien de Suisse romande

Les pompiers haut-valaisans qui s'activent depuis plus d'une semaine au-dessus de Bitsch (VS) pour éteindre l'incendie de forêt ont reçu du renfort. Vingt collègues du Bas-Valais sont venus leur prêter main-forte pour la première fois.

Le but est de soulager les pompiers locaux et de mettre en place des relais, a annoncé mercredi le commandement. De nouveaux renforts sont prévus pour les jours qui viennent. Jeudi et vendredi, une quarantaine de pompiers d'autres cantons romands travailleront sur place. Ce week-end, ce sont 40 autres pompiers alémaniques qui apporteront leur aide.

Des progrès ont été réalisés. Les vues du ciel livrées par les caméras thermiques ont encore montré quelque 150 'foyers de chaleur' sur toute la zone, selon le commandement. Il peut s'agir de feux couvants ou de blocs rocheux surchauffés.

/ATS