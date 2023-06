Les pèlerins veulent visiter gratuitement l'abbatiale de Payerne

L'association des Amis du chemin de Saint-Jacques a lancé une pétition pour demander l'accès gratuit à l'abbatiale de Payerne. Le billet à 16 francs constitue en effet 'une somme énorme dans le budget d'une personne partie pour un périple de plusieurs mois', dit-elle.

'Comme les automobilistes font des haltes dans des stations-service, les pèlerins se ressourcent dans des églises et les cathédrales: Saint-Gall, Einsiedeln, Tavel, Fribourg, Lausanne et Genève, aucun pèlerin ne reste hors des murs', écrit l'association dans un communiqué. En outre, l'abbatiale de Payerne constitue 'une étape incontournable' pour les pèlerins depuis un millénaire.

Les membres de l'association ne se satisfont pas de l'explication selon laquelle l'édifice 'n'est pas une église mais un musée'. 'Nos yeux simples ne voient pas les choses ainsi', écrivent les pétitionnaires. Le document a ainsi récolté 225 signatures.

L'association des Amis du Chemin de Saint-Jacques a été fondée en 1988. Elle a pour but de promouvoir le pèlerinage et de répondre aux besoins des pèlerins. Elle compte près de 2000 membres et est active dans toute la Suisse.

