Les orangs-outans sauvages sont moins curieux que ceux des zoos

Les orangs-outans vivant en jardin zoologique sont plus curieux que leurs congénères à l'état sauvage. Selon une étude menée également dans des zoos en Suisse, les premiers explorent leur environnement plus souvent et de manière plus diversifiée que les seconds.

Dans la nature, les orangs-outans explorent principalement des objets naturels comme des plantes, de l'écorce ou des bâtons, selon cette recherche publiée dans la revue Scientific Reports. Les orangs-outans des zoos s'occupent en revanche d'une plus grande variété d'objets comme des jouets en plastique, des puzzles ou des objets empilables.

Pour cette étude dirigée par Caroline Schuppli, de l'Université de Zurich et de l'Institut Max Planck en Allemagne, les scientifiques ont observé des orangs-outans dans la forêt tropicale indonésienne et dans les zoos de Zurich, Bâle, Leipzig et Dresde.

Recherche de nourriture

Dans les deux groupes, les jeunes animaux ont commencé à explorer leur environnement au même âge, comme l'explique la Société Max Planck dans un communiqué. Selon les auteurs, cela indique une séquence fondamentale liée au développement.

Les animaux sauvages examinaient toutefois nettement moins souvent des objets à l'âge adulte. L'étude explique cela par le fait que ces animaux ont moins de temps pour l'exploration, en raison de la recherche continue de nourriture et de la vigilance constante requise dans la nature.

Les résultats montrent 'à quel point l'environnement influence le comportement et le développement cognitif des animaux', commente Mme Schuppli, citée dans le communiqué.

/ATS