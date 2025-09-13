Les loteries européennes se donnent rendez-vous à Berne

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Berne accueille de dimanche à mercredi le 12e Congrès des loteries européennes. Organisé tous les deux ans, et pour la première fois en Suisse, l'événement réunira plus de 600 participants, représentant 70 loteries et fournisseurs à travers l'Europe.

Le congrès est organisé par la faîtière des loteries européennes, The European Lotteries, en collaboration avec la Loterie Romande et son homologue alémanique Swisslos.

'C'est un véritable forum d'échange qui nous permet d'aborder tous les aspects de notre métier', explique Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la Loterie Romande, interrogé par Keystone-ATS.

Parmi les différentes tables rondes programmées au Kursaal de Berne, il sera notamment question du cadre réglementaire lié aux jeux d'argent. 'Il est de plus en plus exigeant, ce qui est une bonne chose', remarque M. Moner-Banet.

Ce dernier participera lui-même à une discussion sur 'l'impact sociétal' des jeux d'argent. Il rappelle au passage que si la Loterie Romande redistribue 100% de ses bénéfices à des projets d'utilité publique, ce n'est pas le cas partout en Europe.

Invités de marque

M. Moner-Banet participe depuis 1989 à ces congrès. Parmi les thématiques à avoir pris de l'importance ces dernières années, il cite les paris sportifs et les problèmes 'd'intégrité' qu'ils peuvent occasionner.

Particulièrement attractifs, ces paris peuvent représenter un danger pour les personnes vulnérables et le sport lui-même, avec par exemple des matches truqués. Les paris sportifs constituent 'à la fois une opportunité ainsi qu'une grande préoccupation' pour les loteries européennes, remarque M. Moner-Banet, qui officiera d'ailleurs mardi comme modérateur à une table ronde sur le sujet.

Le congrès donnera aussi la parole à plusieurs personnalités sur des thématiques plus générales. L'ancienne conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le Belge Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil européen, font notamment partie des invités.

M. Moner-Banet relève encore que ce congrès, financé par les inscriptions des participants, aborde 'les grandes thématiques' liées aux loteries européennes. Les questions relatives aux différents jeux, par exemple le lancement de nouveaux produits, font l'objet de séminaires dédiés.

/ATS
 

