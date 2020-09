Les jeunes forment toujours plus leur avis sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux et les médias en ligne gagnent en importance dans la formation de l'opinion. C'est vrai en particulier pour les jeunes et dans les régions francophones. Mais pour la population en général, la télévision reste le média le plus influent.

Pour les jeunes âgés entre 15 et 29 ans, ce sont les réseaux sociaux qui exercent le maximum d'influence, à raison de 34%. C'est davantage que la radio (21%) et les médias d'information en ligne (18%).

La presse écrite et la télévision viennent loin derrière avec 16% et 11%. Telles sont les conclusions du monitoring medias suisse 2019, publié mardi par l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

La tendance est encore plus marquée en Suisse romande, remarquent les auteurs. Les réseaux sociaux représentent en effet près de la moitié (45%) du pouvoir d'influence dans cette tranche d'âge.

Moins de poids sur la population globale

Si l'on considère la population en général, la télévision reste le principal média utilisé pour se forger une opinion. En 2019, elle se classait au premier rang avec un potentiel d'influence se montant à 28%.

La radio occupe le deuxième rang (22%), suivie par la presse écrite (20%). Les médias d'information en ligne et les réseaux sociaux viennent en dernier dans la formation de l'opinion, avec 17% et 13%.

Concentration des médias

L'étude observe aussi la situation de la presse du point de vue de l'offre. Trois nouvelles disparitions de titres ont été constatées en 2019, contre six l'année précédente, relèvent les auteurs de l'étude.

Les besoins en matière d'information sont couverts par différentes sources. Toutefois le regroupement de rédactions ou de structures complètes, comme CH Media, se répercute probablement sur la diversité des contenus. Cette évolution est peu favorable à la formation d'une opinion équilibrée, estiment les auteurs de l'étude.

Le monitoring médias suisse est réalisé par Publicom depuis 2017. Il fait partie des recherches menées par l'OFCOM. Il examine la portée des différents médias, journalistiques et sociaux, dans les différentes régions linguistiques.

/ATS