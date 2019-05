Les jeunes de gauche veulent renforcer le premier pilier

Après les jeunes bourgeois, c'est au tour des jeunes de gauche de formuler des propositions pour réformer l'AVS. Le premier pilier doit être renforcé et non démantelé, ont-il martelé jeudi lors du lancement d'une Coalition des jeunes pour une AVS forte.

'Les fétichistes de l'austérité que sont les jeunes des partis de droite (...) ne représentent pas les intérêts des jeunes, mais ceux de ceux qui sont bien payés', s'est indignée Tamara Funiciello, présidente de la Jeunesse socialiste suisse (JS suisse), devant la presse à Berne.

Lundi, les Jeunes PLR et PVL ont proposé une augmentation progressive de l'âge de la retraite à 66 ans, respectivement 67 ans, pour les hommes et les femmes. Les jeunes pousses vert'libérales ont également suggéré l'abolition des rentes AVS pour les retraités fortunés.

Fusion des 1er et 2e piliers

Contrairement aux jeunes bourgeois, la coalition de gauche s'oppose à tout démantèlement de l'AVS et à tout relèvement de l'âge de la retraite, a assuré Tamara Funiciello. Avec les Jeunes Verts, la JS suisse propose la fusion des premier et deuxième piliers dans une nouvelle institution. L'AVS est stable et solidaire, alors que les caisses de pensions spéculatives sont imprévisibles et leur équilibre se détériore d'année en année, a pointé la Bernoise.

'Comme l'argent versé ne doit pas être géré pendant des années, l'AVS ne dépend pas de la spéculation boursière ni des marchés financiers', l'a rejointe Kevin Morisod. Et le co-président des Jeunes Verts suisses de dénoncer également les investissements des caisses de pensions dans les énergies fossiles et l'armement.

L'Union syndicale suisse (USS) prévoit quant à elle de lancer une initative populaire cet automne pour une 13e rente. 'Le renforcement de l'AVS est le seul moyen de lutter contre la pauvreté des personnes âgées. Il nous garantit ainsi qu'à nos parents et à nos grands-parents de vieillir dans la dignité', a plaidé Dominik Fitze, co-président de la Commission de la jeunesse de l'USS et secrétaire central de Jeunesse syndicom.

Femmes toujours défavorisées

La coalition s'oppose par ailleurs à l'ajustement de l'âge de la retraite des femmes. Ces dernières continuent de travailler en vieillissant, sans rémunération, en s'occupant de leurs parents, de leurs beaux-parents ou de leurs petits-enfants, souligne Tamara Funiciello.

'Il existe encore un écart de 108 milliards entre les revenus des femmes et des hommes. Et ces derniers perçoivent une pension deux fois plus élevée que les femmes', poursuit-elle. De plus, 'un tiers des femmes ne touchent toujours pas de prestations du deuxième pilier', a complété Dominik Fitze.

'Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, la JS ne voit aucune raison d'ajuster l'âge de la retraite', conclut Tamara Funiciello. Et d'ajouter plus généralement: 'A l'ère de la numérisation, à l'ère du chômage des plus de 50 ans, il est absurde pour la société dans son ensemble de vouloir laisser les gens travailler plus longtemps.'

La Coalition des jeunes est composée de la Jeunesse socialiste suisse, la Commission Jeunesse de l'USS, Jeunesse.Suisse et des Jeunes verts Suisse.

