Les jeunes Suisses restent plus longtemps chez leurs parents

Les jeunes Suisses vivent un peu plus longtemps chez leurs parents qu'il y a 20 ans. A l'âge ...
Les jeunes Suisses restent plus longtemps chez leurs parents

Les jeunes Suisses restent plus longtemps chez leurs parents

Photo: KEYSTONE/URS JAUDAS

Les jeunes Suisses vivent un peu plus longtemps chez leurs parents qu'il y a 20 ans. A l'âge de 23 ans, la moitié de la population a quitté le foyer parental. Pour leurs aînés, il fallait deux ans de moins, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Pour cette étude, les chercheurs de l'OFS ont comparé les personnes nées entre 1988 et 2007 et celles nées entre 1968 et 1987. Outre l'âge, le sexe joue aussi un rôle important. Il faut un an et demi de moins pour que la moitié des femmes ait quitté le domicile parental. D'autres facteurs entrent en compte, dont le niveau de formation, la région linguistique et l'état civil.

La plupart des jeunes quittent le nid entre 20 et 30 ans. Selon l'OFS, une personne est considérée comme ayant quitté le foyer parental lorsqu'elle ne vit plus avec ses parents quatre jours ou plus par semaine, indépendamment de son lieu de résidence principal enregistré.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les jeunes Suisses restent plus longtemps chez leurs parents

Les jeunes Suisses restent plus longtemps chez leurs parents

Suisse    Actualisé le 13.10.2025 - 12:31

Traite des êtres humains en Valais: 28 victimes identifiées

Traite des êtres humains en Valais: 28 victimes identifiées

Suisse    Actualisé le 13.10.2025 - 11:05

Jubilé des confréries suisses: grande première au Tessin

Jubilé des confréries suisses: grande première au Tessin

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 18:03

18 policiers blessés lors de la manif pro-Palestine à Berne samedi

18 policiers blessés lors de la manif pro-Palestine à Berne samedi

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 14:23

Articles les plus lus

Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 12:55

18 policiers blessés lors de la manif pro-Palestine à Berne samedi

18 policiers blessés lors de la manif pro-Palestine à Berne samedi

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 14:23

Jubilé des confréries suisses: grande première au Tessin

Jubilé des confréries suisses: grande première au Tessin

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 18:03

Traite des êtres humains en Valais: 28 victimes identifiées

Traite des êtres humains en Valais: 28 victimes identifiées

Suisse    Actualisé le 13.10.2025 - 11:05

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 10:05

Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 12:55

18 policiers blessés lors de la manif pro-Palestine à Berne samedi

18 policiers blessés lors de la manif pro-Palestine à Berne samedi

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 14:23

Jubilé des confréries suisses: grande première au Tessin

Jubilé des confréries suisses: grande première au Tessin

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 18:03

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 01:57

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 08:11

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 10:05

Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 12:55