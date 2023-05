Les habitants de Brienz (GR) quittent leur village le coeur lourd

L'évacuation du village grison de Brienz a débuté mercredi. Ses 85 habitants doivent quitter leurs maisons d'ici à vendredi soir, 18h00, en raison du danger d'éboulement qui menace la localité. L'émotion est grande.

'Je souhaitais monter une dernière fois et dire adieu à la maison de mes parents. On ne sait pas si notre Brienz existera encore dans deux semaines', a confié sur place à Keystone-ATS une femme qui a grandi dans le village de montagne. Les larmes dans les yeux, elle a expliqué que ces adieux lui étaient difficiles, après avoir longtemps cru que cette évacuation générale ne serait pas nécessaire.

De plus en plus de descentes de roche

Au-dessus du village, d'innombrables morceaux de roche de la taille de cabanes de jardin sont dispersés sur un pré. Toutes les dix minutes, des pierres et des petits blocs de roche dévalent la montagne.

Ce phénomène s'est nettement intensifié ces dernières semaines, commente Christian Gartmenn, chef de la communication de la commune d'Albula (GR), à laquelle appartient Brienz. Le temps maussade actuel et les températures clémentes l'accélèrent encore. Les habitants du village ne pourront probablement pas retourner chez eux durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon les autorités.

Scénario le plus probable aux dégâts limités

Au total, deux millions de mètres cubes de roche menacent de s'effondrer à partir de la semaine prochaine jusqu'au début du mois de juin. L'ampleur des dégâts possibles dépend du scénario exact de la catastrophe naturelle à venir.

L'hypothèse la plus probable prévoit des éboulements à répétition de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de roche. Ce serait la moins dangereuse pour le village.

Moins probable: la descente progressive et fluide de gravats, susceptibles d'atteindre la localité et de l'endommager. L'hypothèse la moins probable consiste en un éboulement massif, rapide et d'une large étendue, de plus de 500'000 mètres cubes de roche, aux conséquences dévastatrices.

Système d'alerte immédiat

Quatre systèmes de surveillance livrent des données en permanence sur les parois rocheuses qui menacent de s'effondrer. Si la catastrophe se produit plus tôt que prévu, une sirène incitera les habitants à s'enfuir en quelques minutes, explique sur place aux médias Stefan Schneider, géologue et chef du service d'alerte rapide.

Le degré du danger est actuellement symbolisé par la couleur orange. Trois à dix jours avant un éboulement attendu, l'état-major de la commune le fera passer au rouge. Il sera alors interdit de se rendre à Brienz et le bétail en sera évacué à son tour. Juste avant un éboulement, les autorités passeront à la phase bleue qui entraînera l'évacuation de deux maisons dans la vallée, à Surava, ainsi que la fermeture de plusieurs routes et de la ligne ferroviaire de l'Albula.

Bouleversé par les évènements naturels à venir, le village de Brienz fait aussi l'objet de préoccupations depuis des années en raison de ses glissements de terrain quasi permanents. Les deux phénomènes sont liés. La localité 'bouge' toujours plus en direction de la vallée, à raison de plusieurs mètres par an.

