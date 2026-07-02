Les feuilles brunes ne sont pas uniquement synonymes d'automne

Les modèles climatiques pourraient surestimer la résilience des forêts. Les chercheurs peinent à distinguer un brunissement prématuré des feuilles dû à un 'vieillissement contrôlé', comme c'est le cas en automne, et celui causé par la chaleur et la sécheresse.

'Bien que ces deux processus donnent aux forêts un aspect plus brun vu de l’espace, leurs conséquences biologiques sont très différentes', soulignent des chercheurs de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans un commentaire publié jeudi dans la revue spécialisée 'Nature Climate Change'.

Lors de la sénescence foliaire (vieillissement contrôlé des feuilles), l’arbre les élimine de manière ordonnée tout en récupérant de précieux nutriments. En revanche, dans le cas de ce que l’on appelle les dommages foliaires, ou 'brûlures de feuilles' provoquées par la chaleur et à la sécheresse, le tissu foliaire est irrémédiablement endommagé. L’arbre perd alors des nutriments avant d’avoir pu les stocker.

La différence est considérable

Vus de l’espace, ces deux processus semblent similaires: la forêt devient plus brune. D’un point de vue biologique, cependant, la différence est considérable. 'Si ces deux processus sont confondus, les modèles de sénescence foliaire risquent de perdre en fiabilité et la résilience des forêts face aux extrêmes climatiques pourrait être surestimée', préviennent Maxwell Bergström et Zhaofei Wu, co-auteurs principaux de l'article, cités dans le communiqué.

Selon le WSL, l’été caniculaire de 2018 a montré à quel point la première impression peut être trompeuse. A l’époque, les hêtres de la région de Schaffhouse présentaient déjà des cimes brunies dès la mi-août. L’année suivante, bon nombre d’entre eux ont mal bourgeonné, signe qu’ils avaient bel et bien subi des dommages.

Avec le réchauffement climatique, de tels cas devraient devenir de plus en plus fréquents. Les scientifiques réclament donc des expériences contrôlées afin de déterminer plus précisément les seuils entre le vieillissement foliaire adaptatif et les dommages irréversibles subis par les feuilles.

/ATS